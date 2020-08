Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e Ceará se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Independência. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Ceará DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 11h (de Brasília).

Invicto no Brasileirão com duas vitórias, o Atlético-MG aparece na terceira posição, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

AInda sem repetir a escalação, o técnico Jorge Sampaoli deve seguir assim, mas uma coisa é certa: machucado, Nathan será desfalque, e deverá ser susbtituído por Hyoran.

"Na verdade, às vezes a gente até brinca aqui, será que eu vou jogar esse jogo? Será que estou fora?", disse Réver.

"Mas isso é uma maneira que ele tem ao longo da trajetória dele de treinador, por onde ele passou, acabou fazendo isso. Acredito que dessa maneira, ele consiga fazer com que todos os atletas se sintam importantes, se sintam em um momento especial e faz com que todo mundo fique ligado porque, se você não estiver preparado na sua oportunidade, de repente você vai voltar para o final da fila", completou.

Já o Ceará busca a primeira vitória após registrar um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

O aparece na 13ª posição, com apenas um ponto.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Junior Alonso (Gabriel ou Igor Rabello) e Guilherme Arana (Fábio ); Allan, Alan Franco (Jair) e Hyoran; Savarino, Keno (Marquinhos) e Marrony.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira, Leandro Carvalho, Fernando Sobral, Matheus Gonçalves; Cleber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atlético-MG 9 de agosto de 2020 Atlético-MG 3 x 2 Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 Ceará 1 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

