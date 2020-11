Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança, o volta a campo contra o na notie desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grane do Norte, Paraíba, Sergipe, , Tocantins, , Espírito , Santa Catarina e Rio Grande do Sul), na TV aberta, além dos canais Premiere e SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Botafogo DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Rio Grane do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Tocantins, Goiás, Espírito Santos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), na TV aberta, além dos canais Premiere e SporTV, na TV fechada. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Visando se manter na liderança do Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo pensando apenas na vitória no Mineirão.

Mais times

Para o duelo, o técnico Jorge Sampaoli não terá Allan, Jair e Alan Franco, com Covid-19, além de Guilherme Arana e Borrero, suspensos.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Já o Botafogo, afundado na zona de rebaixamento, e sem saber o que é vencer há sete jogos no Brasileirão (quatro derrotas e três empates), só pensa na vitória.

O time carioca terá cinco desfalques: Angulo, Gatito Fernández, Kelvin, Lecaros e Lucas Barros, lesionados.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Talison, Igor Rabello, Bueno e Junior Alonso; Nathan, Calebe (Wesley) e Zaracho; Savarino, (Marrony), Sasha e Keno.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Éber Bessa; Matheus Babi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 2 -PR Campeonato Brasileiro 18 de novembro de 2020 Ceará 2 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 18h15 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 RB Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020 Botafogo 1 x 2 Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020

Próximas partidas