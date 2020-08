Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x América-MG, pela semifinal do Campeonato Mineiro?

Galo faz o primeiro jogo da semifinal no Mineirão neste domingo (2), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na decisão do , e se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal. Por ter feito melhor campanha, o Coelho joga por vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols ou por dois empates para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (apenas para Minas Gerais), além do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-MG x América-MG DATA Domingo, 2 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais), além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atlético, terceiro colocado, e América, segundo, iniciam a disputa por uma vaga na decisão neste domingo (2), no Mineirão, com mando do .

Para o duelo, o técnico Sampaoli deve mandar a campo o mesmo time que goleou a Patrocinense por 4 a 0 na última rodada.

"Futebol não tem favorito. É 11 contra 11. A gente sabe que, se entrar com pé mole, o América vai atropelar. Temos que entrar com garra de final. Cada jogo temos que lutar independentemente de valores. Valores não entram em campo. Quem foi mais caro, quem foi mais barato. A gente sabe que tem que correr bastante para ir para final.", avaliou Keno.

Por outro lado, o América-MG jogará por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo nas semifinais.

No entanto, apesar da vantagem, ciente da dificuldade de encarar o Atlético-MG, o técnico Lisca revelou que "previa" o Galo como adversário na semifinal e, por conta disso, treinou na parte da manhã de quarta (29) com os titulares antes do duelo contra o URT.

"Já esperávamos que iriamos enfrentar eles (Atlético). Sabíamos que o Tombense tinha um jogo difícil contra o Uberlândia, mas vinha ganhando muito e fazendo uma grande campanha. Portanto, já estávamos trabalhando. Hoje, as pessoas não sabem, mas eu vim à tarde pra cá (Patos de Minas), apenas. Trabalhei de manhã a equipe titular, treinamos em cima do que devemos projetar no jogo de domingo. Já projetamos o Atlético como adversário, mesmo de manhã, antes da rodada, e trabalhamos muito forte para ter essa vantagem.", apontou.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Nathan, Hyoran; Savarino, Marrony, Keno.

Provável escalação do América-MG: Airton; D. Ferreira, Joseph, Anderson Jesus (Eduardo Bauermann), João Paulo; Flávio, Rickson, Matheusinho, Geovane; Kawê, Vitão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020 Atlético-MG 4 x 0 Patrocinense Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Campeonato Mineiro 5 de agosto de 2020 A determinar x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020 URT 0 x 3 América-MG Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas