Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Sport, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o no meio da semana, o encara o Sport na noite deste domingo (16), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV (exceto ), além do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Sport DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV (exceto Goiás), além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Enquanto o Atlético-GO vem de uma grande vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, o Sport foi derrotado pelo por 2 a 0, com dois gols de Felipe Bastos.

Para o duelo deste domingo, a equipe de Goiânia terá o reforço do meia Matheuzinho e do atacante Júnior Brandão, que foram diagnosticados com coronavírus antes da partida contra o .

O único desfalque é o atacante Renato Kayzer, ainda se recuperando de lesão muscular.

Já o Sport entra em campo com a missão de encontrar o equilíbrio no Brasileirão, de acordo com o técnico Daniel Paulista.

"Acho que o nosso principal trabalho agora é tentar que a equipe não oscile de uma partida para outra, como fizemos no Ceará e agora contra o Vasco. É para que a gente seja uma equipe mais constante, principalmente no setor ofensivo e defensivo. Nos custou caro o resultado contra o Vasco. Mas isso é o Brasileiro, um campeonato de dificuldade, que a cada dia vamos ter que procurar jogar no nosso máximo, para que a gente possa conseguir os resultados", disse.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Matheuzinho (Éverton Felipe), Hyuri (Júnior Brandão) e Gustavo Ferrareis.

Provável escalação do Sport: Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho, Jonatan Gomez e Marquinhos; Rafael Luiz, Elton (Hernane) e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Anápolis Campeonato Goiano 14 de março de 2020 Atlético-GO 3 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília) Goiás x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 Vasco 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 14 de agosto de 2020

Próximas partidas