Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Atlético-GO recebe o Santos neste sábado (13), no estádio Antônio Accioly, às 17h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em encontro de equipes que lutam para ficar fora da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Santos DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Auxiliar do VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de três derrotas consecutivas, o Atlético-GO resolver fazer uma mudança e anunciou o retorno do técnico Marcelo Cabo, que já deve comandar a equipe no duelo deste sábado.

Eder e Janderson estão suspensos e desfalcam o Dragão.

Fora de casa, o Santos busca mais uma vitória para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e confirmar a sua permanência na primeira divisão do Brasileirão.

O Peixe não poderá contar com Lucas Braga, lesionado, e Diego Tardelli, poupado. Porém, Camacho está recuperado, enquanto Madson retorna após cumprir suspensão.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Pedro Henrique e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald, Zé Roberto e João Paulo.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Moraes; Marcos Guilherme e Marinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 5 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-GO x Ceará Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021 Santos 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas