Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento, o enfrenta o na noite desta segunda-feira (7), às 20h (de Brasília), em Goiânia, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV (exceto GO), além do Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Goiás DATA Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Goiás

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV (exceto GO), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lanterna do Brasileirão, o Goiás encara o clássico contra o Atlético-GO visando mudar a maré negativa do clube.

Mais times

"É um clássico, então é um jogo de muita vontade e disposição. Quem errar menos sai com a vitória. Estamos motivados. Essa derrota foi dura e pesada, mas desde sexta já pensamos no clássico. Vamos tentar recuperar o maior número de atletas possível. Estivemos muito desfalcados contra o . Mesmo sem ter tempo de treinar, vamos tentar repetir uma equipe que temos em mente e tentar organizar com vídeos e conversa. O tempo nos falta, mas vamos com tudo para o clássico. Clássico pode mudar tudo. É um campeonato a parte.", disse.

O técnico terá os retornos de David Duarte e , além de Shaylon.

Já o Atlético-GO, com 28 pontos, vem de três empates e uma vitória, e chega para o duelo sem o volante Marlon Freitas, com lesão no tornozelo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Nicolas, Gilvan, João Victor e Dudu; William Maranhão, Matheus Vargas e Gustavo Ferrareis; Chico, Janderson e Zé Roberto.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Taylon (Ratinho), Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Ariel Cabral, Breno, Miguel Figueira e Shaylon; Keko e Fernandão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO19 CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 23 de novembro de 2020 Atlético-GO 0 x 0 Campeonato Brasileiro 29 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) Atlético-GO x Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 Goiás 0 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020

Próximas partidas