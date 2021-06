Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), em Goiânia, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Goiânia, o Atlético-GO recebe Fluminense o nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-GO x Fluminense DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Antônio Accioly, Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Bruno Corsino/Atlético-GO

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de sofrer a sua primeira derrota no Brasileirão, o Atlético-GO quer aproveitar o jogo em casa para se reeguer. O técnico Eduardo Barroca contará com o retorno de Willian Maranhão, após cumprir suspensão. Além disso, Éder e Ronald estão recuperados de lesão e foram relacionados.

O último treino antes de enfrentar o Fluminense acontece hoje, às 16 horas, no CT do Dragão! 🇹🇹🔥⚽ #ACGxFLU #Dragão pic.twitter.com/QHUvMsxuAA — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 22, 2021

Já o Fluminense está invicto no campeonato (duas vitórias e três empates) e quer continuar somando pontos. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Roger Machado deve repetir a equipe do último jogo.

Aquecimento rolando no campo anexo do Serrinha, em Goiânia! Amanhã tem jogo contra o Atlético-GO! pic.twitter.com/EOgOxSng5W — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2021

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Janderson, Natanael e Zé Roberto.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Nenê; Caio Paulista, Biel e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Fluminense Brasileirão 20 de junho de 2021 Fluminense 1 x 0 Santos Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Corinthians Brasileirão 27 de junho de 2021 16h (de Brasília) Fluminense x Athletico-PR Brasileirão 30 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO Brasileirão 20 de junho de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Fortaleza Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas