Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Ceará, pelo Brasileirão?

Atlético-GO e Ceará se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília) no Estádio Antônio Accioly, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Ceará DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: EKleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Auxiliar VAR: Henrique Neu Ribeiro (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, em pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito próximo da zona de rebaixamento e sem vencer há cinco jogos, o Atlético-GO tem 39 pontos conquistados (nove vitórias, 12 empates e 11 derrotas), e apenas três de vantagem em relação ao Bahia, primeiro time do Z4.

Já o Ceará é o décimo colocado e ainda briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2022. São 45 pontos para o Vozão, mesmo número que América-MG e Fluminense, os dois times que estão na frente. Além disso, o time vem embalado de uma goleada no clássico contra o Fortaleza.

Para visitar o Dragão, porém, o Ceará tem alguns desfalques: o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o atacante Mendoza estão suspensos após terem tomado o terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique, Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e Janderson.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e B. Pacheco; F. Sobral e Marlon; Lima, Vina e Rick; Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 17 de novembro de 2021 Atlético-Go 0 x 0 Santos Brasileirão 13 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Juventude Brasileirão 23 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Chapecoense x Atlético-GO Brasileirão 26 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 4 Ceará Brasileirão 17 de novembro de 2021 Ceará 2 x 1 Sport Brasileirão 14 de novembro de 2021

Próximas partidas