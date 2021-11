Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Bahia eAtlético-GO se enfrentam na noite desta segunda-feira (29), no Antônio Accioly, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Bahia DATA Segunda-feira, 29 de novembro de 2021 LOCAL Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Osimar Moreira (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?

🛬 Recepção com torcida e carro de som! Tricolores que moram em Goiânia foram ao aeroporto apoiar o elenco do Esquadrão #BBMP pic.twitter.com/2vb3NW5jH1 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 28, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na luta direta contra o rebaixamento, o Atlético-GO encara o Bahia nesta segunda-feira, depois do jogo contra a Chapecoense ter sido adiado devido ao mau tempo.

Assim, o técnico Marcelo Cabo deve manter o mesmo planejamento traçado para sexta (26), com Zé Roberto entrando no lugar de Brian Montenegro.

Já o Bahia, embalado com a vitória sobre o Grêmio por 3 a 1, deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 16ª posição, com 40 pontos - mesma pontuação do Juventude, que abre o Z-4.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel e Patrick de Lucca; Raí, Mugni e Rossi; Gilberto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 21 de novembro de 2021 Bahia 3 x 1 Grêmio Brasileirão 26 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) Bahia x Fluminense Brasileirão 5 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Ceará Brasileirão 20 de novembro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Juventude Brasileirão 23 de novembro de 2021

Próximas partidas