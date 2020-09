Onde assistir ao vivo a Atlético-GO x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (19), às 21h (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o Fluminense na Copa do Brasil, o enfrenta o na noite deste sábado (19), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Atlético-MG DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira - Goiânia HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada, a partir das 21h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de derrota para o no meio da semana na Copa do , o Atlético-GO volta suas atenções para o Brasileirão. Com dois empates e duas vitórias consecutivas, o técnico ner Mancini não poderá contar com o volante Marlon Freitas, lesionado, enquanto Renato Kayzer é tratado como dúvida, uma vez que é alvo do -PR.

Já o Atlético-MG chega para o duelo após uma semana turbulenta fora de campo com polêmicas contratações frustradas e protestos de torcedores. No entanto, de acordo com o volante Allan, o elenco está blindado.

"Não só dentro de campo, como fora também. A gente tem um grupo muito bom e um acaba conversando com o outro. Aquele que sente mais, a gente puxa daqui, puxa dali. Futebol tem disso, e a gente tem que saber lidar da melhor forma", disse.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Igor Rabello, Réver e Junior Alonso; Guga (Mariano), Allan, Alan Franco, Jair e Guilherme Arana; Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Oliveira, Edson e Chico; Janderson, Hyuri (Renato Kayzer) e Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Atlético-MG 2 x 1 RB Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Fluminense 1 x 0 Atlético-GO 16 de setembro de 2020

Próximas partidas