Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Villarreal, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Wanda Metropolitano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando mais uma vitória, o encara o neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Villarreal DATA Sábado, 3 de outubro de 2020 LOCAL Estadio Wanda Metropolitano - Madrid HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 11h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória após empatar com o sem gols no meio da semana, o Atlético de Madrid entra em campo contra o Villarreal, contando com o talento de Luis Suárez.

Mais times

Para o duelo, o técnico Diego Simeone não poderá contar com Sime Vrsaljko, enquanto Koke pode iniciar entre os titulares.

Já o Villarreal vem de vitória sobre o por 3 a 1 e busca embalar o segundo triunfo consecutivo no Espanhol.

Espera-se que o técnico Unai Emery volte para um 4-4-2 com Samu Chukwueze entrando na lateral-direita, enquanto Francis Coquelin deve ficar afastado dos gramados até meados de outubro devido a um problema na coxa, o que significa que Vicente Iborra deve jogar com Dani Parejo no meio-campo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético de Madrid: Jan Oblak; Savic, Trippier, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Níguez, Carrasco; Suárez, Félix.

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Estupinán; Chukwueze, Parejo, Iborra, Gomez; Alcacer, Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 6 x 1 Granada 27 de setembro de 2020 Huesca 0 x 0 Atlético de Madrid La Liga 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético de Madrid La Liga 18 de outubro de 2020 A determinar Atlético de Madrid x Betis La Liga 25 de outubro de 2020 A determinar

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Villarreal La Liga 27 de setembro de 2020 Villarreal 3 x 1 Alavés La Liga 30 de setembro de 2020

Próximas partidas