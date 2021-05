Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Real Sociedad, pela La Liga?

Buscando o título, Colchoneros disputam a 36ª rodada em casa, na quarta (12), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando o título espanhol, o Atlético de Madrid recebe a Real Sociedad, nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), pela 36ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Real Sociedad DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Assistentes: Javier Alberto Rojas e Marcos Cerdán

ONDE VAI PASSAR?



A Real Sociedad briga por vaga na Liga Europa / Foto: Getty Images

A ESPN 2, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

O Atlético de Madrid é líder do Campeonato Espanhol desde a 9ª rodada, e depende apenas de si mesmo para levantar o título da temporada 2020/21. O time colchonero ficou ameaçado na última rodada, após o empate com o Barcelona, mas viu o Real Madrid tropeçar diante do Sevilla. Na abertura da atual rodada, o time catalão também teve a chance de, ao menos, dormir na liderança, mas cedeu o empate ao Levante.

As únicas ausências para o duelo são Lemar e Renan Lodi, lesionados.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Tripper, Koke, Llorente, Carrasco; Felix, Suarez, Correa

REAL SOCIEDAD

Real Sociedad ocupa a quinta colocação na tabela da liga, seguido por Betis e Villarreal - os times estão na briga por uma vaga na Liga Europa. São 15 vitórias, onze empates e nove derrotas para o time, que tem 56 pontos.

Mikel Merino, lesionado, é o único desfalque da equipe, enquanto Carlos Fernandez e Aihen Munoz são dúvidas.

Provável escalação da Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Le Normand, Zubeldia, Monreal; Guevara, Zubimendi; Januzaj, Silva, Oyarzabal; Isak

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid La Liga 08 de maio de 2021 Elche 0 x 1 Atlético de Madrid La Liga 01 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Osassuna La Liga 16 de maio de 2021 13h30 (de Brasília) Valladolid x Atlético de Madrid La Liga 23 de maio de 2021 13h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 2 x 0 Elche La Liga Huesca 1 x 0 Real Sociedad La Liga

Próximas partidas