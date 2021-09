Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Porto, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), em Madrid, pela primeira rodada do grupo B ; veja acompanhar na TV e na internet

Pela primeira rodada do grupo B da Champions League, Atlético de Madrid e Porto entram em campo nesta quarta-feira (15), no Wanda Metropolitano, a partir das 16h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Porto DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano, Madrid - ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

O HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quarta-feira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Atlético de Madrid inicia mais uma caminhada em busca do sonhado troféu da Champions League.

Para o jogo desta quarta-feira, o Atleti não tem problemas no elenco relacionados à lesão. No entanto, Savic está suspenso.

Já o Porto quer voltar a dar trabalho pros rivais na competição europeia e quer o triunfo longe de seus domínios.

Sérgio Conceição 🎙 “Vamos com uma ambição e determinação muito grande”

Pepe 🎙 “Estamos num clube que é de paixão e de garra, que representa uma região e também Portugal”#FCPorto #UCL #ATMFCP pic.twitter.com/evQIFc8aUg — FC Porto (@FCPorto) September 14, 2021

O time não terá o goleiro Marchesin, lesionado. O técnico Conceição não deve promover grandes mudanças na equipe titular.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Lemar, Carrasco; Suarez, Griezmann.

Provável escalação do Porto: Costa; Mario, Mbemba, Pepe, Marcano; Otavio, Uribe, Oliveira, Diaz; Corona, Taremi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 1 x 2 Atlético de Madrid La Liga 12 de setembro de 2021 Atlético de Madrid 2 x 2 Villarreal La Liga 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Athletic Bilbao La Liga 18 de setembro de 2021 11h15 (de Brasília) Getafe x Atlético de Madrid La Liga 21 de setembro de 2021 14h30 (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 1 x 1 Porto Campeonato Português 11 de setembro de 2021 Porto 3 x 0 Arouca Campeonato Português 28 de agosto de 2021

Próximas partidas