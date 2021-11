Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Milan, pela Champions League?

O Atlético de Madrid enfrenta o Milan na tarde desta quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, em duelo válido pela quinta rodada do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Milan DATA Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas consecutivas na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid, com quatro pontos e na terceira posição do grupo B, busca a recuperação na competição.

O técnico Diego Simeone não terá Felipe, suspenso após a expulsão na derrota para o Liverpool na última rodada, mas Griezmann volta a ficar à disposição.

Já o Milan busca a primeira vitória na UCL. Até o momento, vem de três derrotas e um empate.

Com Mike Maignan lesionado, Tatarusanu seguirá no gol, enquanto Tomori, Rebic, Calabria e Castillejo, seguem fora.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez.

Provável escalação do Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 3 x 3 Atlético de Madrid La Liga 7 de novembro de 2021 Atlético de Madrid 1 x 0 Osasuna La Liga 20 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Atlético de Madrid La Liga 28 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília) Atlético de Madrid x Mallorca La Liga 4 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 4 x 3 Milan Campeonato Italiano 20 de novembro de 2021 Milan 1 x 1 Inter Campeonato Italiano 7 de novembro de 2021

Próximas partidas