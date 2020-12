Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Getafe, por La Liga?

A bola rola nesta quarta-feira (30), às 15h15 (de Brasília), pela 16ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para assumir a liderança isolada de LaLiga, o recebe o , no Estádio Wanda Metropolitano. A partida, que acontece no Estádio Wanda Metropolitanoàs 15h15 (de Brasília), terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Getafe DATA Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 15h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Mateu Lahoz

Assistentes: Angel Nevado Rodríguez e Javier Martínez Nicolás

Quarto árbitro: Miguel García Aceña

VAR: Mario Melero López

Assistentes VAR: José Luis Martínez Serrato

ONDE VAI PASSAR?



Atlético vai em busca da liderança isolada de LaLiga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO MADRID

Empatado na liderança do Espanhol com o , mas com dois jogos a menos, o Atlético de Madrid recebe o Getafe no Estádio Wanda Metropolitano, buscando assumir a liderança isolada de LaLiga. A partida acontece um dia depois de Diego Costa ter seu contrato rescindido pelo clube . Com isso, a esperança de gols fica novamente por conta de Luis Suárez.

Provável escalação da Atlético de Madrid: Obak; Hermoso, Felipe e Savic; Trippier, Koke, Correa, Carrasco, Llorente e Lemar; Luis Suárez.

GETAFE

Do outro lado, o Getafe precisa da vitória para chegar à parte de cima da tabela. Com 17 pontos, a equipe está apenas três pontos à frente do , primeiro clube na zona de rebaixamento da competição.

Provável escalação da Getafe: Rubén Yañez; Suárez, Cabaco, Dakonam e Nyom; Timor, Hernández, Arambarri, Maksimovic e Cucurella; Unal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 3 x 1 Elche LaLiga 19 de dezembro de 2020 0 x 2 Atlético de Madrid LaLiga 22 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético de Madrid LaLiga 3 de janeiro de 2021 12h15 Atlético de Madrid x Bilbao LaLiga 9 de janeiro de 2021 12h15

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz x Getafe LaLiga 20 de dezembro de 2020 Getafe x LaLiga 23 de dezembro de 2020

