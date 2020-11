Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, em duelo váido pela décima rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Barcelona DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Perseguindo a liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona pensando apenas na conquista dos três pontos.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O técnico Diego Simeone não poderá contar com Luis Suárez e Lucas Torreira por conta do coronavírus, enquanto Stefan Savic, Hector Herrera, Mario Hermoso e Sime Vrsaljko seguem lesionados.

Já o Barcelona, com apenas 11 pontos, busca a segunda vitória consecutiva.

Enquanto a escalação de Philippe Coutinho é tratada como dúvida, Miralem Pjanic deve jogar ao lado de Frenkie De Jong no meio-campo, com Sergio Busquets de fora devido a uma entorse no joelho.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez e Renan Lodi; Saúl e Kondogbia; Correa, Llorente e Koke; Joao Félix.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Griezmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 1 Dínamo Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 Barcelona 5 x 2 Betis 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo x Barcelona Liga dos Campeões 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Barcelona x Osasuna La Liga 29 de novembro de 2020 10h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Atlético de Madrid Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 Atlético de Madrid 4 x 0 Cádiz La Liga 7 de novembro de 2020

Próximas partidas