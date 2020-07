Onde assistir ao vivo a Atlético-BA x Bahia, pelo Campeonato Baiano?

Confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano; veja onde acompanhar na TV e na internet

Atual líder e com um time de suplentes, o volta para o nesta quinta-feira (23), contra o Atlético-BA, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, para todo o . Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Atlético-BA x Bahia DATA Quinta-feira, 23 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolro vai a campo um time alternativo (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, para todo o Brasil. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Campeonato Baiano com 15 pontos, o Bahia retorna à competição com uma equipe alternativa, já que o clube joga também nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste.

Já o Atlético-BA, atual quinto colocado com 11 pontos, tentará aproveitar a falta de entrosamento rival para buscar a vitória, visando a classificação à próxima fase.

Provável escalação do Bahia: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Ronaldo e Rodriguinho; Élber, Clayson e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Doce Mel Campeonato Baiano 7 de março de 2020 0 x 2 Bahia 14 de março de 2020

Fábio, Paulinho, Eduardo, Emílio, Vicente, Willian, Dedeco, Vitinho, Carlinhos, Magno Alves e Russo.

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x -BA Campeonato Baiano 26 de julho de 2020 16h (de Brasília) Bahia x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 a definir

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 2 x 1 Juazeirense Campeonato Baiano 8 de março de 2020 Bahia de Feira 3 x 0 Atlético-BA Campeonato Baiano 3 de março de 2020

Próximas partidas