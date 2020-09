Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no Premiere e SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Grêmio DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no Premiere e SporTV, na TV fechada. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Atlético-MG entra em campo neste sábado (26) visando se manter na liderança.

Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli não deu pistas sobre a equipe que pretende mandar a campo. O zagueiro Rever, que sofreu uma fratura no nariz na rodada passada, contra o , é tratado como dúvida.

💪🏾 Treino desta sexta fecha a nossa preparação para a partida contra o Grêmio, pelo @Brasileirao!



Já o Grêmio, embalado com mais uma vitória sobre o Internacional, volta suas atenções para a Libertadores.

Pensando no duelo contra a no meio da semana, o técnico Renato Gaúcho pode preservar alguns titulares.

Geromel, Maicon e Jean Pyerre lesionados, seguem fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan (Alan Franco); Savarino (Marrony), Keno e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Lucas Araújo) e Darlan; Robinho, Luiz Fernando e Ferreira; Isaque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 RB Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Atlético-GO 3 x 4 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 0 x 1 Grêmio 23 de setembro de 2020

Próximas partidas