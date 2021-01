Onde assistir ao vivo a Athletico x São Paulo, pelo Brasileirão Sub-20?

Furacão recebe o Tricolor neste domingo (03), às 16h (de Brasília), em Curitiba; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar no jogo de ida , e decidem neste domingo (03) quem fica com a vaga para a semifinal do . A partida, que será disputada no CT do Caju, em Curitiba, às 16h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Mycujoo TV da CBF, na Internet. Aqui na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Athletico x São Paulo DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL CT do Caju - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Leandro Poli Glugoski

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Furacão vai em busca de uma vaga na semifinal do Brasileirão Sub-20 / Foto: Miguel Locatelli/

A partida terá transmissão ao vivo pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após um empate por 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-20 , o Athletico decide em casa a vaga para a semifinal da competição. O vencedor do duelo enfrenta quem passar do confronto entre x , que entram em campo somente na segunda.

Além de jogar em casa, o Furacão espera fazer valer o bom desempenho da equipe na primeira fase do campeonato. Com 37 pontos somados, o Athletico ficou com a segunda melhor campanha geral do Brasileirão, enquanto o São Paulo ficou apenas com o sétimo lugar, com 31 pontos.

Provável escalação do Athletico: Leo Linck; Luca Caio, Edu, Luan Patrick e Raimar; Kawan, Ramon, Julimar, Jajá; Mingotti e João Pedro.

Provável escalação do São Paulo: Yang; Lucas Sena, Facundo, Luiz Gustavo e Welington; Marcos, Falcao, Patryck e Kevin; Talles Costa e Galeano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico 3 x 0 Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020 São Paulo 1 x 1 Athletico Brasileiro sub-20 27 de dezembro de 2020

