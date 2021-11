Onde assistir ao vivo a Athletico x RB Bragantino, pela final da Copa Sul-Americana?

Após semanas de espera, a final da Sula chegou: Athletico e RB Bragantino se enfrentam no Estádio Centenário, no Uruguai, neste sábado (20), às 17h (de Brasília). O jogo será transmitido exclusivamente pela Conmebol TV, serviço pago da entidade que organiza o campeonato. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico x RB Bragantino DATA 20 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Centenário - Montevidéu, URU HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O serviço pago da Conmebol TV tem transmissão exclusiva do jogo deste sábado. Na Goal, você pode seguir a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O jogo deste fim de semana define o campeão da segunda maior competição Sul-Americana. Para o Athletico, chegar na final não será uma novidade, já que foi campeão da edição de 2018, em cima do Junior Barranquilla, da Colômbia.

Para o Braga, uma grande conquista ao lado do técnico Maurício Barbieri, que vem colocando o RB ao topo cada vez mais, durante o grande e continuo projeto em que foi colocado.

No duelo da final, os dois elencos competem com os elencos titulares e completos. O Furacão vem de uma derrota para o líder do Brasileirão, Atlético-MG, por 1 a 0, da mesma forma que o Massa Bruta, que foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 0.

Na fase de grupos, os dois clubes vieram com ótimas campanhas e garantiram a vaga de forma tranquila, apesar do Braga ter ficado apenas dois pontos na frente do segundo colocado do Grupo G, Emelec.

Ao avançar a final, Athletico e RB Bragantino passaram marcando goleadas nos agregados, em cima de Peñarol e Libertad, respectivamente.

Provável escalação da Athletico: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer.

Provável escalação da RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes; Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Athletico Brasileirão Série A 13 de novembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 Athletico Brasileirão Série A 16 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico x RB Bragantino Copa Sul-Americana 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Athletico Brasileirão Série A 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza Brasileirão Série A 13 de novembro de 2021 Grêmio 3 x 0 RB Bragantino Brasileirão Série A 16 de novembro de 2021

Próximas partidas