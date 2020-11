Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

-PR e entram em campo neste sábado (21), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO x Santos DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando manter o embalo de três vitórias no Brasileirão, o Athletico-PR entra em campo pensando apenas na conquista de mais três pontos para seguir subindo na tabela de classificação.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com Richard, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Wellington assume a titularidade.

Por outro lado, visando o duelo contra o na próxima terça-feira (24), pelas oitavas de final da , o treinador ainda pode poupar alguns titulares.

Já o Santos não sabe o que perder há três rodadas no torneio nacional (duas vitórias e um empate), e entra em campo buscando entrar no G-4.

Madson, Lucas Veríssimo e o goleiro João Paulo recuperados da Covid-19, retornam, enquanto Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alison e Sandry, Alex também podem voltar se testarem negativo.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven (Christian), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo (Reinaldo) e Kayzer.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Laércio (Luiz Felipe) e Wagner Leonardo (Jean Mota); Vinicius Balieiro (Diego Pituca), Ivonei (Jobson) e Felipe Jonatan; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x River Plate Copa Libertadores 24 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA RB 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Santos 2 x 0 Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas