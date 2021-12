Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

🤩 Falta 1 semana pro primeiro jogo da final da Copa do Brasil!



🔜 O primeiro duelo com o Atlético Mineiro será disputado no Mineirão, às 17h30 do dia 12.



VAMOS! 🔴⚫️#CopaDoBrasil #Athletico pic.twitter.com/FrCeNn7mE7