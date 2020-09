Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores?

Nesta terça-feira (29), Furacão busca confirmar a sua classificação, a partir das 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando a classificação de forma antecipada às oitavas de final da , o -PR enfrenta o na noite desta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida ao vivo no serviço de PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO x Jorge Wilstermann DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no serviço de PPV da Conmebol TV, em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de apenas um ponto para garantir matematicamente a classificação nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico-PR não deve ter surpresas na escalação.

O técnico interino Eduardo Barros, destacou a importância da classificação em primeiro lugar e, desta forma, deverá ir a campo com o que tiver de melhor disponível em seu elenco.

"Considero fundamental classificarmos em primeiro. Restam seis pontos a serem disputados. Vamos brigar por três e, se possível, os seis nessas rodadas", disse.

Já o Jorge Wilstermann precisa da vitória para seguir na zona de classificação e ficar mais perto de uma vaga nas oitavas de final.

O zagueiro Sebastián Reyes e o lateral-esquerdo Óscar Vaca lesionados, estão fora.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner (Márcio Azevedo); Wellington, Erick e Christian; Léo Cittadini, Fabinho e Pedrinho.

Provável escalação do Jorge Wilstermann: Giménez; Benegas, Zenteno e Montero; Pato Rodríguez, Justiniano, Torrico, Chávez e Orfano; Serginho e Gilber Álvarez.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com três vitórias e uma derrota, o Athletico-PR registra nove pontos no grupo C, com 75% de aproveitamento.

JOGOS DO ATHLETICO-PR NA LIBERTADORES

Athletico-PR 1 x 0 - 3 de março de 2020

1 x 0 Athletico-PR - 11 de março de 2020

Jorge Wilstermann 2 x 3 Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Athletico-PR 2 x 0 Colo-Colo - 23 de setembro de 2020

Athletico-PR x Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Peñarol x Athletico-PR - 20 de outubro de 2020

JOGOS DO JORGE WILSTERMANN NA LIBERTADORES

Jorge Wilstermann 2 x 0 Colo-Colo - 4 de março de 2020

Peñarol 1 x 0 Jorge Wilstermann - 11 de março de 2020

Jorge Wilstermann 2 x 3 Athletico-PR - 15 de setembro de 2020

Jorge Wilstermann 3 x 1 Peñarol - 24 de setembro de 2020

Athletico-PR x Jorge Wilstermann - 29 de setembro de 2020

Colo-Colo x Jorge Wilstermann - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO ATHLETICO-PR NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Vice-campeão em 2005, o Furacão participa da Libertadores pela sétima vez. Em 58 partidas, a equipe acumula retrospecto de 27 vitórias, oito empates e 23 derrotas, com 83 gols marcados e 80 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Oitavas de final 37,5% 2017 Oitavas de final 47,22% 2014 Primeira fase 50% 2005 Vice 57,14% 2002 Primeira fase 27,78% 2000 Oitavas de final 79,7%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 0 Col-Colo Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 Athletico-PR 1 x 0 Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Athletico-PR x Ceará Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

JORGE WILSTERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 2 x 3 Athletico-PR Copa Libertadores 15 de setembro de 2020 Jorge Wilstermann 3 x 1 Peñarol Copa Libertadores 24 de setembro de 2020

Próximas partidas