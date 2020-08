Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder do Campeonato Brasileiro, o -PR encara o na noite desta quarta-feira (12), na Arena da Baixada, a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da Série A. O duelo não terá transmissão ao vivo na TV.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Goiás DATA Quarta-feira, 12 de agosto de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Lucas Uebel / Getty Images

O duelo não será transmitido na TV. No entanto, na Goal, o torcedor pode acompanhar em tempo real , a partir das 19h15 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 na estreia do Brasileirão, o Athletico-PR lidera o torneio nacional com três pontos, ao lado de Sport, , e .

E após ter poupado diversos jogadores na viagem para , o técnico Dorival Jr. deve mandar a campo alguns titulares descansados.

No entanto, não poderá contar com o atacante Walter, ex-Goiás, Erick e Márcio Azevedo.

Já o Goiás teve sua partida adiada contra o no domingo (9) por conta de dez testes positivos do novo coronavírus em seu elenco.

Para o duelo desta quarta (12), o técnico Ney Franco aguarda o resultado dos testes realizados para definir a equipe.

Pra vencer tem que ser guerreiro ⚔️💚

embarca hoje rumo à Curitiba.

Amanhã tem Athletico-PR X Goiás às 19h15 pela segunda rodada do @Brasileirao



Pra vencer tem que ser guerreiro ⚔️💚

embarca hoje rumo à Curitiba.

Amanhã tem Athletico-PR X Goiás às 19h15 pela segunda rodada do @Brasileirao

Além do atacante Rafael Moura, o goleiro Tadeu, o zagueiro David Duarte, o lateral-esquerdo Jefferson, os volantes Sandro, Ratinho e Gilberto Júnior e os atacantes Keko Villalva e Lucão, infectados, estão fora.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan (Khellven), Thiago Heleno, Felipe Aguiar e Abner; Wellington; Nikão, Marquinhos Gabriel, Léo Cittadini e Vitinho (Geuvânio); Bissoli (Vinícius Mingotti). Treinador: Dorival Júnior.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz (Heron ou Luiz Gustavo) e Rodrigues (Heron); Breno, Thalles e Daniel Bessa; Victor Andrade, Vinícius Lopes e Douglas Baggio. Treinador: Ney Franco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Aparesidense 1 x 2 Goiás Campeonato Goiano 15 de março de 2020 Goiás 0 x 2 Cuiabá Campeonato Goiano 1 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Goiás Campeonato Brasileiro 15 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) Goiás x Fortaleza Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Athletico-PR 5 de agosto de 2020 Fortaleza 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas