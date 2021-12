Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Athletico-PR enfrenta o Cuiabá na noite desta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Youtube da Jovem Pan. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Cuiabá DATA Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari (PR)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

A sua presença é fundamental! Venha formar um Furacão ainda mais forte com #TodosNoCaldeirão!



🌪️ https://t.co/qG2NnXxY5w#Athletico pic.twitter.com/q6cQfof8fZ — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 1, 2021

O jogo não terá transmissão ao vivo na TV, mas o torcedor pode acompanhar no canal do Youtube da Jovem Pan. Na Goal, você também pode seguir os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado dom 42 pontos e na 15ª posição, o Athletico está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento da Série A e um a mais que o Cuiabá.

O Furacão não terá o meia Christian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. David Terans retorna ao time titular.

Thiago Heleno, Erick, Léo Cittadini e Nikão, desgastados, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Cuiabá não vence fora da Arena Pantanal desde o dia 11 de setembro, quando bateu o Juventude.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Abner Vinicius, Marcinho, Léo Cittadini e Erick; Nikão, Terans e Bissoli.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Max, Clayson e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 21 de novembro de 2021 Cuiabá 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Fortaleza Brasileirão 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) Santos x Cuiabá Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 25 de novembro de 2021 Corinthians 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas