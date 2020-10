Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na estreia de Vagner Mancini, o Corinthians encara o -PR nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para SP, PR e parte da rede) e pelo canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo no TNT e Premiere, às 21h30 (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Mais times

No Furacão Play, o torcedor também terá oportunidade de assistir ao duelo.

🌪️ Quarta tem Athletico x Corinthians!

Transmissão para todo o , com exclusividade no #FuracãoPlay para quem mora no Estado do Paraná.



Faça o login de Sócio ou associe-se!

🎥 https://t.co/lL2k8F79up #SempreMaisFuracão #CAPxSCCP pic.twitter.com/KPREXjpAhb — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 12, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem muito tempo para treinar, o técnico Vagner Mancini já estreia no comando do Corinthians com a dura missão de enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada.

"Esperar que seja um time com astral diferente. Assisti boa parte do jogo contra o Ceará e pelo o que eu vi no semblante dos atletas aqui no CT Joaquim Grava... Vou reencontrá-los agora no treino, e esse será um ponto atacado. Assim como já disse sobre gestão de pessoas, é importante mostrar um caminho. Ninguém é dono da verdade, mas é uma atitude urgente para render o que a gente pode.", analisou o novo treinador sobre a mudança de postura da equipe.

Para o duelo, Victor Cantillo e Rômulo Otero, ambos convocados para suas respectivas seleções, estão fora, assim como Ruan e Danilo Avelar, lesionados.

Piton e Camacho são tratads como dúvidas, enquanto o goleiro Cássio, expulso na derrota para o Ceará, será substituído por Walter.

🎙️ Vagner Mancini: “O Corinthians tem de voltar a jogar como acompanhamos nas maiores conquistas. Temos de resgatar para dar confiança e bons resultados. É o passo inicial. Depois ajustes serão feitos. Temos que suar sangue para que as coisas consigam mudar”#VaiCorinthians pic.twitter.com/LV4isfvEyA — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2020

Por outro lado, o Athletico-PR acumula duas derrotas e um empate e busca apenas os três pontos nesta quarta-feira (14).

O técnico Eduardo Barros terá os retornos de Wellington e Geuvânio, que cumpriram suspensão na última rodada. Já Richard, por questões contratuais, está fora, assim como , defendendo a seleção brasileira.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Athletico-PR: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Carlos Eduardo (Geuvânio) e Renato Kayzer.

Provável escalação do Corinthians: Walter, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel, Éderson; Cazares Léo Natel e Mateus Vital; Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 2 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 19h (de Brasília) x Athletico-PR 20 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Ceará 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas