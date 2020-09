Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Furacão entra em campo neste sábado (26), às 19h (de Brasília) na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a , o -PR enfrenta o na noite deste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto para o Paraná), na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO x Bahia DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Athletico-PR

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada (exceto para o Paraná), a partir as 19h (de Brasília), com narração de Andre Henning, e comentários de Bruno Formiga, Péricles Bassols e Vitor Sergio Rodrigues. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias seguidas na Libertadores, o Athletico-PR agora entra em campo neste sábado (26) visando a recuperação no Brasileirão. Atualmente, aparece na 15ª posição, com 11 pontos.

"Precisamos fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, pontuar mais do que pontuamos. Uma premissa para isso é que o nosso jogo seja vertical, de busca pelo gol, objetivo, que a gente agrida ao adversário. A ideia vai ser sempre que possível praticar esse jogo", disse o técnico Eduardo Barros.

Já o Bahia não sabe o que é vencer há oito jogos (cinco derrotas e três empates) e entra em campo pressionado por um resultado positivo para fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, ocupa o 19º lugar, com nove pontos.

Apesar do técnico Mano Menezes não divulgar a escalação antecipadamente, é bem provável que mantenha a base da equipe que foi derrotada pelo na última rodada por 3 a 2.

Vale destacar que Nino Paraíba suspenso, está fora, além de João Pedro, que se recupera de lesão e Zeca liberado para resolver problemas pessoais.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan, Pedro Henrique, T. Heleno, Márcio Azevedo (Abner); Erick, Wellington, Christian; Nikão (Bissoli), Léo Cittadini, Pedrinho (Geuvânio).

Provável escalação do Bahia: Douglas, Edson, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Jadson e Ronaldo (Eric Ramires); Rodriguinho, Élber e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 2 x 3 Athletico-PR Copa Libertadores 15 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Jorge Wilstermann Copa Libertadores 29 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Corinthians 3 x 2 Bahia Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020

Próximas partidas