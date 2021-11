Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Atlético-MG visita o Athletico-PR nesta terça-feira (16), em Curitiba, a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na tv aberta, e do portal GE, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Atlético-MG DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Arena da Baixada, Curitiba - PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade e Jose Nascimento Junior (DF)

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Auxiliar do VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (MG), na tv aberta, e o portal GE, na internet, irão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Prestes a disputar a final da Copa Sul-Americana no próximo sábado, o Athletico-PR deve mandar a campo uma equipe alternativa nesta terça-feira.

O técnico Alberto Valentim aguarda por informações por parte do departamento médico para pode saber quem escalar na Arena da Baixada.

Do outro lado, o Atlético-MG quer dar mais um passo rumo ao título do Brasileirão e aproveitar a falta de entrosamento do rival.

Além disso, o Galo quer somar pontos visando quebrar seus próprios recordes como visitante. Com 25 pontos conquistados fora de casa até o momento, o time mineiro quer, no mínimo, alcançar os 29 - melhor pontuação alcançada em sua história, em 2017.

Provável escalação do Athletico-PR: Bento; Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nicolas; Khellven, Christian, Fernando Canesin (Jader) e Pedrinho; Pedro Rocha, Carlos Eduardo e Bissoli..

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de novembro de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Ceará Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x RB Bragantino Copa Sul-Americana 20 de novembro de 2021 17h (de Brasília) São Paulo x Athletico-PR Brasileirão 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Corinthians Brasileirão 10 de novembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas