Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Atlético-MG, pela final do Brasileirão sub-20?

Decisão do Brasileirão Sub-20 acontece neste domingo (24), às 20h (de Brasília), no CT do Caju; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o -PR recebe o neste domingo (24), no CT do Caju, pela grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida, que acontece às 20h (de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, pelo SporTV (para todo o ), na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Na Goal, você também acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Atlético-MG DATA Domingo, 24 de janeiro de 2021 LOCAL CT do Caju - Curitiba, PR HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva Junior

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

ONDE VAI PASSAR?

joga pelo empate para ficar com o título do / Foto: Divulgação/Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, pelo SporTV (para todo o Brasil), na TV fechada, e pelo Mycujoo TV da CBF, na internet. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real (veja link no topo da matéria).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Após a derrota na primeira partida, o Athletico-PR aposta em sua força dentro de casa para reverter o resultado negativo e sair com o título do Brasileirão Sub-20. No CT do Caju, são 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 86%. Para ser campeão sem depender das penalidades, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo Linck; Luca Caio, Edu, Luan Patrick e Raimar; Kawan, Ramon e João Pedro; Julimar, Jajá e Vinícius Mingotti.

ATLÉTICO-MG

Trazendo a vantagem do jogo de ida, o Galo joga com a vantagem do empate para levar o título brasileiro. Porém, a missão não será nada fácil. Além do ótimo aproveitamento do rival dentro de casa, o Furacão não foi vazado em metade dos jogos que fez no CT do Caju. Mas para furar a forte defesa de seu rival, o Atlético-MG conta com Guilherme , artilheiro isolado da competição com 13 gols.

Provável escalação do Atlético-MG: Jean; Tailson, Hiago Ribeiro, Micael e Kevin; Iago, Wesley, Julio Cesar e Guilherme Santos; Giovani e Gabriel Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão sub-20 17 de janeiro de 2021 Athletico-PR 3 x 1 Brasileirão sub-20 10 de janeiro de 2021

