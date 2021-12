Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil?

Depois de vencer o primeiro jogo por 4 a 0, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, podendo peder por três gols de diferença para levantar o troféu. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Rafael da Silva (RS)

Quarto árbitro: Brauli da Silva (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a final desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de um milagre para levantar o troféu da Copa do Brasil, o Athletico-PR, depois de perder o primeiro jogo por 4 a 0, precisa, no mínimo, repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis.

O técnico Alberto Valentim não poderá contar com Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zé Ivaldo é o mais cotado para substituí-lo.

Por outro lado, Khellven, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, retorna, enquanto Christian é tratado como dúvida.

Já o Atlético-MG, apesar da grande vantagem construída, e podendo perder por até três gols de diferença, prega cautela no duelo de volta.

"Não (está ganho). A gente sabe que final é jogo disputado, de 180 minutos. Temos que respeitar o time deles. Não chegaram à toa na final. Conheço o Valentim, trabalhei com ele. É um excelente treinador", afirmou o atacante Keno.

"A gente tem que chegar lá com o intuito de jogar para ganhar. Eles vão ter a torcida, mas temos uma equipe experiente. Vai ser difícil, mas com fé em Deus vamos sair com a vitória", completou.

O técnico Cuca não poderá contar com Diego Costa, com problema na coxa. Eduardo Vargas pode formar o ataque com Keno e Hulk.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Christian) e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Pedro Rocha, Renato Kayzer e David Terans.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Zaracho; Keno e Hulk.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL

Remo 0 x 2 Atlético-MG - 2 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 1 Remo - 10 de junho de 2021

Atlético-MG 2 x 0 Bahia - 28 de julho de 2021

Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 4 de agosto de 2021

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG - 26 de agosto de 2021

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense - 15 de setembro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza - 20 de outubro de 2021

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG - 27 de outubro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR - 12 de dezembro de 2021

A campanha do Athletico-PR na Copa do Brasil 2021

Avaí 1 x 1 Athletico-PR - 3 de junho de 2021

Athletico-PR 1 x 0 Avaí - 9 de junho de 2021

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO - 28 de julho de 2021

Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR - 4 de agosto de 2021

Athletico-PR 1 x 0 Santos - 25 de agosto de 2021

Santos 0 x 1 Athletico-PR - 15 de setembro de 2021

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo - 20 de outubro de 2021

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR - 28 de outubro de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR - 12 de dezembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Athletico-PR 0 Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Paraná Campeonato Paranaense 22 de dezembro de 2021 16h (de Brasília) Maringá x Athletico-PR Campeonato Paranaense 26 de janeiro de 2022 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG