Onde assistir ao vivo a Athletico-PR x Paraná, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), às 15h20 (de Brasília), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletico-PR e Paraná se enfrentam na tarde desta quarta-feira (16), às 15h20 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, o Furacão pode perder por até dois gols. A partida terá transmissão ao vivo na Rede Massa, afiliada do SBT, na TV aberta. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Paraná DATA Quarta-feira, 16 de junho de 2021 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 15h20 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Furacão busca avançar às semifinais do Paranaense / Foto: Divulgação Athletico-PR

A Rede Massa, filiada do SBT, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no Brasileirão com três vitórias, o Athletico-PR volta suas atenções para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, podendo perder por até dois gols de diferença após ter vencido o duelo de ida por 2 a 0.

Para o confronto, o técnico António Oliveira não conta com nenhum jogador suspenso, mas a principal dúvida é se mandará a campo o time titular, misto ou reserva.

Já o Paraná precisa de três gols de diferença para passar ou dois para levar a decisão para os pênaltis.

O técnico Maurílio Silva terá quatro mudanças em relação ao empate em 1 a 1 com o Figueirense na Série C.

Paranhos, Bryan, Lucas Abreu e Castanha podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Paraná: Bruno Grassi; Paranhos, Micael, Hurtado e Bryan; Moisés Gaúcho, Lucas Abreu e Gabriel Pires (Thiago Alves); Gustavinho, Gustavo França e Castanha.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique (Felipe Aguilar), Zé Ivaldo e Nicolas; Alvarado, Fernando Canesin e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Vitinho (Jajá) e Vinícius Mingotti (Renato Kayzer).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 0 x 1 Botafogo-SP Série C 5 de junho de 2021 Paraná 1 x 1 Figueirense Série C 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Paraná Série C 19 de junho de 2021 17h (de Brasília) Paraná x São José Série C 26 de junho de 2021 11h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Avaí Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Grêmio 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas