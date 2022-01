Onde assistir ao vivo a Athletic Club x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro 2022?

Cruzeiro e Athletic Club se enfrentam na manhã deste domingo (30), às 11h (de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic x Cruzeiro DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Joaquim Portugal - Matozinhos, MG HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

"Saibam da responsabilidade que é jogar aqui no Cruzeiro!" 👊🦊



Giovanni, nosso camisa 10, também discursou para a equipe antes do jogo!



Confira mais momentos dos Bastidores da vitória:

➡️ https://t.co/pnJJw4GyLf



📽 @marcoferraz85 e @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/DbVmgl9yTP — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 28, 2022

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 11h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o URT por 3 a 0 na rodada de estreia do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo buscando a segunda vitória consecutiva para seguir na liderança do torneio estadual.

Já o Athletic venceu o Uberlândia por 1 a 0 na primeira rodada, e também soma três pontos na tabela de classificação.

Provável escalação do Cruzeiro: Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock e Rafael Santos; Filipe Machado, João Paulo, Marco Antônio e Giovanni; Waguininho e Thiago.

Provável escalação do Athletic: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Náutico Série B 25 de novembro de 2021 Cruzeiro 3 x 0 URT Mineiro 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x América-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 17h30 (de Brasília) Caldense x Cruzeiro Mineiro 5 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

ATHLETIC CLUB

JOGO CAMPEONATO DATA Betim 0 x 0 Athletic Mineiro Módulo II 28 de novembro de 2021 Uberlândia 0 x 1 Athletic Mineiro 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas