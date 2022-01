Onde assistir ao vivo a Athletic Bilbao x Barcelona, pela Copa do Rei?

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (20), no estádio San Mamés, a partir das 17h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Athletic Bilbao x Barcelona DATA Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 LOCAL San Mamés, Bilbao - ESP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Após perder a final da Supercopa da Espanha, o Athletic Bilbao volta as suas atenções para mais uma competição nacional, desta vez, a Copa do Rei.

Unai Nunez, Unai Vencedor e Asier Villalibre, machucados, são desfalques certos, obrigando o técnico Marcelino a fazer alterações na equipe.

Já o Barcelona segue sem poder contar com Umtiti, Eric Garcia e Sergi Roberto, lesionados, enquanto Braithwaite é dúvida.

Quem retorna aos titulares é Ansu Fati, recuperado.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Agirrezabala; Alex, Vivian, Martinez, Lekue; N Williams, Nolaskoain, Vesga, Serrano; R Garcia, Berenguer.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Alves, Mingueza, Lenglet, Alba; Nico, Busquets, F de Jong; Torres, L de Jong, Fati.

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 2 Real Madrid Supercopa da Espanha 16 de janeiro de 2022 Atlético de Madrid 1 x 2 Athletic Bilbao Supercopa da Espanha 13 de janeiro de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Athletic Bilbao La Liga 23 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília) Athletic Bilbao x Espanyol La Liga 4 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 3 Real Madrid Supercopa da Espanha 12 de janeiro de 2022 Granada 1 x 1 Barcelona La Liga 8 de janeiro de 2022

