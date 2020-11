Onde assistir ao vivo a Atalanta x Liverpool, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), na Itália; veja como acompanhar na internet

Líder do grupo D, o Liverpool encara a na tarde desta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), na , pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apontado como um dos principais favoritos ao título e em busca do bicampeonato europeu, o Liverpool entra em campo nesta terça-feira (3) pela UCL após ter assumido a ponta da Premier League.

Para o duelo, o técnico Jurgen Klopp segue sem contar com Van Djik e Fabinho, ainda lesionados, sendo que o primeiro dificilmente voltará a jogar ainda na temporada 2020/21.

Por outro lado, Joel Matip voltou aos treinos ao lado de Naby Keita e Kostas Tsimikas.

Já a Atalanta aparece na segunda posição, com quatro pontos (uma vitória e um empate), e busca mais uma vez surpreender. Na última temporada, foi eliminada apenas nas quartas de final pelo .

Provável escalação do Liverpool: Alisson, Arnold, Williams, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Mané, Shaquiri, Jota, Salah.

Provável escalação do Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Romero; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Goméz, Malinovskiy; Zapata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool x 2 x 0 Midtjlland Champions League 27 de outubro de 2020 Liverpool 2 x 1 Premier League 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Liverpool Premier League 8 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília) Liverpool x City Premier League 21 de novembro de 2020 12h (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 2 Champions League 27 de outubro de 2020 Crotone 1 x 2 Atalanta Campeonato Italiano 31 de outubro de 2020

Próximas partidas