Onde assistir ao vivo a Atalanta x Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano?

Jogão pela sétima rodada da Serie A Tim. La Dea e Nerazzurri jogam neste domingo, 8 de novembro

e se enfrentam neste domingo, 8 de novembro, em busca de redenção. Os dois time foram derrotados na última terça-feira, em seus respectivos jogos da Liga dos Campeões: o time de Bérgamo perdeu por 5 a 0 contra o ; já o time de Milão visitou o e perdeu por 3 a 2. Na , La Dea tem 12 pontos, um a mais do que os Nerazzurris. A bola rola às 11h (de Brasília) e a partida terá transmissão no Sportv, na TV fechada. Aqui na Goal, você acompanha o tempo real deste grande encontro.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Internazionale DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto a Atalanta quanto a Inter estão na parte de cima da tabela, na quarta e sexta colocação, respectivamente. Porém, no meio de semana, os dois times foram superados na Liga dos Campeões.

Do lado dos mandantes, De Roon, Gosens, Hateboer e Romero treinaram separadamente e ainda são dúvidas para o duelo, mas têm chances de jogar. Já os visitantes devem atuar com Sánchez no lugar de Perisic na equipe titular.

Provável escalação do Atalanta: Sportiello; Tolói, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gómez, Muriel, Zapata.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sánchez, Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Crotone 1 x 2 Atalanta Serie A Tim 31 de outubro de 2020 Atalanta 0 x 5 Liverpool Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Atalanta Serie A Tim 21 de novembro de 2020 14h (de Brasília) Liverpool x Atalanta Liga dos Campeões 25 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 2 Serie A Tim 31 de outubro de 2020 Real Madrid 3 x 2 Inter Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020

Próximas partidas