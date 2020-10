Onde assistir ao vivo a Aston Villa x Liverpool, pela Premier League?

Jogo é válido pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela quarta rodada da Premier League, e se enfrentam no Villa Park, neste domingo (4), a partir das 15h15 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais artigos abaixo

Mais times

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Liverpool DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Villa Park, , HORÁRIO 15h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ASTON VILLA

Com um jogo a menos que os demais, o Aston Villa iniciou bem a temporada, com duas vitórias e que manter o bom momento diante do atual campeão inglês.

Provável escalação do Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Douglas Luiz, McGinn, Hourihane, Grealish, Trézéguet e Watkins.

LIVERPOOL

Com campanha 100% na Premier League, o Liverpool entra em campo tentando manter sua invencibilidade. Os Reds, no entanto, não poderão contar com Mane e Thiago Alcântara, diagnosticados com covid-19. Por outro lado, Matip, Henderson e Chamberlain, com desconfortos musculares, seguem como dúvida.

Preparations for @AVFCOfficial (A) 💪



📸 Images from today's training session 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020

Provável escalação do Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Can Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Salah, Diogo Jota (Minamino) e Firmino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 0 x 1 Inglesa 1 de outubro de 2020 0 x 3 Aston Villa Premier League 28 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Aston Villa Premier League 17 de outubro de 2020 11h (de Brasília) Aston Villa x Premier League 24 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 (4) x (5) Copa da Liga Inglesa 1 de outubro de 2020 Liverpool 3 x 1 Arsenal Premier League 28 de setembro de 2020

Próximas partidas