Onde assistir ao vivo a Arsenal x West Ham, pela Premier League?

Arsenal e West Ham protagonizam um confronto direto pela 17ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), por uma vaga no G4 da competição inglesa. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x West Ham DATA Quarta-feira, 15 de dezembro de 2021 LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn

Quarto árbitro: Graham Scott

VAR: Peter Bankes

Auxiliar VAR: Sian Massey-Ellis

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após 16 jogos disputados, o Arsenal está na sexta colocação, com 26 pontos conquistados - foram oito vitórias, dois empates e seis derrotas. Assim, o resultado do confronto direto contra o West Ham pode colocar o time de Mikel Arteta no G4 do Campeonato Inglês.

Buscando a vitória, porém, os Gunners não terão Bernd Leno e Sead Kolasinac, lesionados, e Aubameyang, que foi afastado do elenco por indisciplina.

Do outro lado, o West Ham, visitante na 17ª rodada, é o quarto colocado da Premier League, com 28 pontos conquistados - oito vitórias, três empates e cinco derrotas. O confronto direto por custar ao clube a posição de classificação direta à fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022/23.

Para o duelo, porém, Ben Johnson, Kurt Zouma, Ryan Fredericks e Angelo Ogbonna, todos lesionados, são desfalques para David Moyes.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Masuaku; Rice, Soucek; Bowen, Fornals, Benrahma; Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 3 x 0 Southampton Premier League 11 de dezembro de 2021 Everton 2 x 1 Arsenal Premier League 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds United x Arsenal Premier League 18 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília) Arsenal x Sunderland Copa da Liga Inglesa 21 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 0 West Ham Premier League 12 de dezembro de 2021 West Ham 0 x 1 Dínamo Liga Europa 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas