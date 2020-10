Onde assistir ao vivo a Arsenal x Sheffield, pela Premier League?

O DAZN leva a você a acompanhar o jogo neste domingo (4), a partir das 10h (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Buscando reecontrar o caminho da vitória na Premier LEague, o recebe o Sheffield neste domingo (4), no Arsenal Stadium, a partir das 10h (de Brasília), pela quarta rodada. Os Gunners vêm de derrota em clássico para o Liverpool, enquanto os visitantes ainda não pontuaram no campeonato. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD e com narração e comentários em português para todo o . Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Sheffield DATA Domingo, 4 de outubroo de 2020 LOCAL Arsenal Stadium, Londres, HORÁRIO 10h (de Brasília)

Provável escalação do Arsenal: Leno, Holding, David Luiz, Tierney, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Bellerín. Willian, Aubameyang e Lacazette.

Provável escalação doSheffield: Ramsdale, Basham, Ampadu, Robinson, Berge, Osborn, Lundstram, Baldock, Stevens, McGoldrick e Burke.

(Foto: Getty Images)

O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 10h (de Brasília).

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN reduziu de R$ 37,90 para R$ 19,90, até o início da 2020, com o principal objetivo a expansão no Brasil.

A data efetiva de redução da mensalidade está sujeita aos termos e condições da loja de aplicativo de terceiros escolhida pelo usuário.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a Premier League, do Brasileiro, , Paulista sub-20, , , Fórmula 2 e Fórmula 3, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.