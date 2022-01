Onde assistir ao vivo a Arsenal x Liverpool, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa?

Em Londres, Arsenal e Liverpool entram em campo nesta quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Liverpool DATA Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 2, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta quinta-feira, em em Londres. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Arsenal tem problemas para escalar seus titulares nesta quinta-feira. Isso porque Saka, Rowe, Tomiyasu, Cedric Soares e Chambers estão com problemas físicos. Além disso, Kolasinac foi negociado com o Olympique de Maraselha.

Outras ausências são Xhaka, suspenso, Pepe, Partey e Elneny estão disputando a Copa das Nações Africanas, e Aubameyang, que retornou após se lesionar na competição continental.

Do outro lado, o Liverpool pode ir a campo com uma equipe modificada pelo técnico Jurgen Klopp.

Origi e Chamberlain são dúvidas, enquanto Firmino e Diogo Jota devem ser titulaes no ataque..

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Minamino, Firmino, Jota.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Chambers, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Lacazette, Nketiah.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Liverpool é favorito contra o Arsenal nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 no triunfo dos Reds, $ 3,40 no empate e $ 3,60 caso os Gunners vençam.

Mais artigos abaixo

Além disso, a cada $1 apostado para quem será classificado, paga-se $2,25 para quem optar pelo Arsenal, e $1,57 para quem escolher o Liverpool. Outra dica também é para quem cravar o placar: a cada $1 apostado, paga-se $11.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 0 Arsenal Copa da Liga Inglesa 20 de janeiro de 2022 Nottingham Forest 1 x 0 Arsenal Copa da Inglaterra 9 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Burnley Premier League 23 de janeiro de 2022 11h (de Brasília) Wolverhampton x Arsenal Premier League 10 de fevereiro de 2022 16h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 0 Brentford Premier League 16 de janeiro de 2022 Liverpool 0 x 0 Arsenal Copa da Liga Inglesa 13 de janeiro de 2022

Próximas partidas