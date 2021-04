Onde assistir ao vivo a Arsenal x Fulham, pela Premier League?

Em Londres, equipes entram em campo neste domingo (18), pela 32ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Arsenal e Fulham se enfrentam neste domingo (18), em Londres, a partir das 9h30 (de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Fulham DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners buscam vitória / Foto: Getty Images

O DAZN vai passar o jogo deste domingo (18), às 9h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Apesar de estar no meio da tabela de classificação da Premier League, em nono lugar, os Gunners vem de duas goleadas, uma delas por 4 a 0 sobre o Slavia Praga, pela Liga Europa, onde estão classificados para as semifinais da competição continental.

FULHAM

Na zona de rebaixamento, com 26 pontos, o Fulham, do técnico Scott Parker, seis atrás do Newcastle, primeiro time fora do Z-3 e ainda com um jogo a menos que o adversário. Com mais seis jogos por disputar, necessita dos três pontos para se livrar da queda para a Championship.

Provável escalação do Arsenal: Leno, Bellerin, Holding, Gabriel Magalhaes, Xhaka, Partey, Ceballos, Nicolas Pepe, Saka, Gabriel Martinelli, Lacazette.

Provável escalação do Fulham: Areola, Andersen, Adarabioyo, Kongolo, Kenny Tete, Harrison Reed, Zambo em Anguissa, Antonee Robinson, Loftus-Cheek, Bobby Decordova-Reid, Aleksandar Mitrovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 0 x 3 Arsenal Premier League 11 de abril de 2021 Slavia Praga 0 x 4 Arsenal Liga Europa 15 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Everton Premier League 23 de abril de 2021 16h (de Brasília) Villarreal x Arsenal Liga Europa 29 de abril de 2021 16h (de Brasília)

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 3 x 1 Fulham Premier League 4 de abril de 2021 Fulham 0 x 1 Wolves Premier League 9 de abril de 2021

Próximas partidas