Onde assistir ao vivo a Arsenal x Everton, pela Premier League?

Duelo da 33ª rodada é fundamental para as pretenções das duas equipes de disputar alguma competição europeia; saiba como assistir na TV e na internet

Duelo de peso na Inglaterra para abrir mais uma rodada de Campeonato Inglês. Arsenal e Everton jogam no Emirates Stadium nesta sexta-feira (23), às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Everton DATA Sexta-feira, 23 de abril de 2021 LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

O Arsenal novamente não poderá contar com David Luiz e Kieran Tierney, lesionados, assim como Alexander Lacazette. Outra ausência será a de Pierre-Emerick Aubameyang, que contraiu malária. Diante de tantas ausências no ataque, Gabriel Martinelli pode ganhar mais uma oportunidade como titular.

Provável escalação da Arsenal: Ryan; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Pepe, Smith Rowe, Saka; Martinelli.

Quanto ao Everton, Abdoulaye Doucoure e Jean-Philippe Gbamin ainda estão indisponíveis, mas Carlo Ancelotti tem boas notícias. Fabian Delph, Yerry Mina e Bernard não tem mais limitações e podem viajar até Londres, assim como André Gomes e o artilheiro Dominic Calvert-Lewin.

Provável escalação do Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate; Coleman, Davies, Allan, Digne; Rodriguez; Richarlison, Calvert-Lewin.

ONDE VAI PASSAR?



Emirates Stadium é palco de mais um jogo dos Gunners / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.