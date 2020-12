Onde assistir ao vivo a Arsenal x Burnley, pela Premier League?

As equipes, buscando se reabilitar, entram em campo neste domingo (13), às 16h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para a fase do mata-mata da Liga Europa , o , agora, quer se recuperar na Premier League. Para isso, recebe o neste domingo (13), às 16h15 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 12ª rodada da competição. A partida será transmitida ao vivo pela DAZN , no streaming. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Burnley DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo no DAZN , pelo streaming. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

15º colocado da Premier League, o Arsenal, que chegou a ser especulado como possível candidato para se classificar à Liga dos Campeões, quer se recuperar logo na competição e se distanciar da zona do rebaixamento.

Após serem derrotados pelo Tottenham , no Derby do Norte de Londres, os Gunners tem, em tese, um desafio mais tranquilo: enfrentan o Burnley, que com seis pontos, é o primeiro time no Z-3.

Assim, Mikel Arteta irá novamente com o quem de melhor para afastar a má fase e tentar, enfim, decolar na Premier League.

O Arsenal segue sem Pépé, cumprindo seu útimo jogo de suspensão, e também não terá Thomas Partey, lesionado. Martinelli, no último estágio de recuperação, está próximo do retorno, mas segue fora. Pelo lado do Burnley, Jack Cork é outro que não deve jogar.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Ceballos, Xhaka, Willian, Lacazette e Saka; Aubameyang.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Brady, Westwood, Brownhill e McNeil; Rodriguez e Wood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Arsenal Premier League 6 de dezembro de 2020 Dundalk 2 x 4 Arsenal 10 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Premier League 16 de dezembro de 2020 15h00 (de Brasília) x Arsenal Premier League 19 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA 5 x 0 Burnley Premier League 28 de novembro de 2020 Burnley 1 x 1 Premier League 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas