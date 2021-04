Onde assistir ao vivo a Arsenal de Sarandí x River Plate, pela Copa da Liga Argentina?

O jogo da oitava rodada será no sábado (3), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela oitava rodada da Copa da Liga Argentina, o Arsenal de Sarandi recebe o River Plate, neste sábado (3), às 21h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal de Sarandí x River Plate DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Estádio Julio Humberto Grondona - Sarandí, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patricio Loustau

Assistentes: Ezequiel Braislovsky e Ariel Scime

Quarto árbitro: Américo Monsalvo

ONDE VAI PASSAR?



O River vai visitar o Arsenal de Sarandi / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste sáabdo, às 21h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL DE SARANDÍ

O Arsenal está em uma situação delicada no campeonato, é o lanterna do Grupo A com apenas um ponto conquistado em sete jogos disputados. Para o jogo contra o Riverl, o time não conta com o zagueiro Mateo Carabajal, expulso contra o Argentinos Juniors, e Emiliano Papa, que testou positivo para Covid-19.

Provável escalação do Arsenal de Sarandí: Medina; Navas, Bottinelli, Suso, Benavidez; Picco, Soraire, Antilef, Candia, Ruiz e Albertengo.

RIVER PLATE

Oitavo colocado no Grupo A, o River também não vive de seus melhores momentos no campeonato. O time de Gallardo tem três vitórias, duas derrotas e dois empates até o momento.

🔛 Miércoles de entrenamiento 💪



🏋️‍♂️ Trabajos físicos de fuerza y capacidad aeróbica.

⚽️ Ejercicios tácticos.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/o15ZVnTLYG — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2021

Provável escalação do River Plate: Armani; Vigo, Maidana, Diaz, Casco; De La Cruz, enzo Pérez, Palavacio; Álvarez, Borré e Suárez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL DE SARANDÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Argentinos Juniors 3 x 2 Arsenal de Sarandí Campeonato Argentino 27 de março de 2021 Arsenal da Srandí 0 x 0 Club Atlético Platense Campeonato Argentino 22 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Godoy Cruz x Arsenal de Sarandí Campeonato Argentino 10 de abril de 2021 14h (de Brasília) Arsenal da Sarandí x Racing Campeonato Argentino 18 de abril de 2021 a confirmar

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 0 x 0 Racing Campeonato Argentino 28 de março de 2021 Godoy Cruz 1 x 6 River Plate Campeonato Argentino 20 de março de

Próximas partidas