Horário de Arizona Cardinals x Washington Commanders

NFL 29 de nov. de 2026 - 16:25 State Farm Stadium

O Arizona Cardinals recebe o Washington Commanders no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 17:25 (BRT).

Em recuperação, o Washington (4-5-1) busca a terceira vitória consecutiva para reforçar sua briga por uma vaga nos playoffs da NFC East. Do outro lado, o Arizona Cardinals (3-8) tenta encerrar uma sequência de 11 derrotas em casa, a pior da história da franquia, após a demissão do coordenador defensivo Nick Rallis.

Onde assistir a Arizona Cardinals x Washington Commanders

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN no SporTV.



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Notícias dos times para Arizona Cardinals x Washington Commanders

Notícias do Arizona Cardinals

Mudança de quarterback : O técnico Mike LaFleur confirmou na sexta-feira que o quarterback calouro Carson Beck está fora por espasmos nas costas. O veterano Josh Johnson será titular pelo segundo jogo consecutivo, desta vez contra seu ex-time, após completar 18 de 31 passes para 155 jardas e um touchdown na 11ª semana. O Arizona também contratou o quarterback Kedon Slovis após sua dispensa por outro time, no início desta semana, para ampliar as opções na posição.

: O técnico Mike LaFleur confirmou na sexta-feira que o quarterback calouro Carson Beck está fora por espasmos nas costas. O veterano Josh Johnson será titular pelo segundo jogo consecutivo, desta vez contra seu ex-time, após completar 18 de 31 passes para 155 jardas e um touchdown na 11ª semana. O Arizona também contratou o quarterback Kedon Slovis após sua dispensa por outro time, no início desta semana, para ampliar as opções na posição. Mudança na comissão técnica : Em busca de uma reação da unidade defensiva, que vem de três jogos em baixa, o Cardinals demitiu o coordenador defensivo Nick Rallis e promoveu Teryl Austin a coordenador defensivo interino. Ele comandará as jogadas da lateral do campo.

: Em busca de uma reação da unidade defensiva, que vem de três jogos em baixa, o Cardinals demitiu o coordenador defensivo Nick Rallis e promoveu Teryl Austin a coordenador defensivo interino. Ele comandará as jogadas da lateral do campo. Boletim médico: O guard titular do lado direito Jon Gaines II está fora após sofrer uma piora no tornozelo durante um treino. O tight end Hunter Long (tornozelo), o linebacker Karson Sharar (virilha) e o linebacker Cody Simon (panturrilha) tiveram participação limitada nos treinos, enquanto os titulares Budda Baker, Hjalte Froholdt e Isaac Seumalo voltaram a treinar sem restrições. O linebacker de borda Josh Sweat perdeu a atividade de quinta-feira por um problema no ombro ou para descansar.

Notícias do Washington Commanders

Quarterback e ataque : Jayden Daniels treinou sem restrições apesar de um problema no cotovelo esquerdo e de um leve inchaço na mão esquerda, que não usa para lançar, após a vitória por 22 a 20 sobre Cincinnati na noite de segunda-feira. Com Terry McLaurin na lista de lesionados, Daniels tem recorrido bastante ao recebedor calouro Antonio Williams, que fez nove recepções para 122 jardas na 11ª semana, e a Stefon Diggs, que voltou aos treinos na quinta-feira após uma ausência por motivos pessoais.

: Jayden Daniels treinou sem restrições apesar de um problema no cotovelo esquerdo e de um leve inchaço na mão esquerda, que não usa para lançar, após a vitória por 22 a 20 sobre Cincinnati na noite de segunda-feira. Com Terry McLaurin na lista de lesionados, Daniels tem recorrido bastante ao recebedor calouro Antonio Williams, que fez nove recepções para 122 jardas na 11ª semana, e a Stefon Diggs, que voltou aos treinos na quinta-feira após uma ausência por motivos pessoais. Reforço para o elenco : O Washington ampliou suas opções entre os recebedores nesta semana ao contratar Brandon Aiyuk para seu elenco de treinos.

: O Washington ampliou suas opções entre os recebedores nesta semana ao contratar Brandon Aiyuk para seu elenco de treinos. Boletim médico: O cornerback Amik Robertson (tornozelo) não treinou durante toda a semana após ficar fora na 11ª rodada. Se não jogar novamente, Rasul Douglas e Trey Amos atuarão como cornerbacks pelos lados do campo. O recebedor Treylon Burks (pé) e o defensive end Charles Omenihu (costela) tiveram participação limitada, enquanto jogadores importantes como Daron Payne, Laremy Tunsil e Jeremy McNichols seguem na lista de lesionados.