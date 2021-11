Onde assistir ao vivo a Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias sul-americanas?

Sem Neymar, o Brasil enfrenta a Argentina na noite desta terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Estádio del Bicentenario, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Argentina x Brasil DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Estadio del Bicentenario - San Juan, ARG HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para a Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira terá pela frente o clássico com a Argentina fora de casa.

Com Casemiro suspenso, o técnico Tite convocou o volante Edenilson, do Internacional, mas Fabinho pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, a Argentina, com 28 pontos, está próxima da classificação, e pode ter à disposição Lionel Messi, que participou apenas dos 15 minutos finais da vitória sobre o Uruguai.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Silva, Sandro; Gerson, Fabinho, Paqueta; Raphinha, Jesus, Neymar.

Provável escalação da Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Lo Celso, Rodriguez, De Paul; Di Maria, Martinez, Messi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 1 Utuguai Eliminatórias 15 de outubro de 2021 Brasil 1 x 0 Colômbia Eliminatórias 12 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Equador x Brasil Eliminatórias 27 de novembro de 2021 A definir Brasil x Paraguai Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022 A definir

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Peru Eliminatórias 15 de outubro de 2021 Uruguai 0 x 1 Argentina Eliminatórias 12 de novembro de 2021

Próximas partidas