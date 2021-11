Onde assistir ao vivo a Aparecidense x Campinense, pela final da Série D?

Aparecidense e Campinense decidem, neste sábado (13), às 16h (de Brasília), o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de uma vitória fora da casa, o Camaleão busca pelo menos um 0 a 0 para levantar a taça diante de sua torcida. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e do elevensports.com, na internet.

QUANDO É?

JOGO Aparecidense x Campinense DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Anibal Batista de Toledo - Aparecida de Goiania, GO HORÁRIO 16h (de Brasília)

o Campinense precisa reverter a derrota sofrida em casa/ Foto: Campinense/Divulgação

A TV Brasil, na TV aberta, e o elevensports.com, na internet, irão transmitir o jogo destsábado.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Aparecidense, que venceu a ida por 1 a 0, mesmo fora de casa, entra em campo com vantagem, enquanto o Campinense, que foi derrotado dentro do Amigão, precisa correr atrás do prejuízo para levar o título para a Paraíba.

Provável escalação da Aparecidense: Pedro Henrique; Adriel, Wesley Matos, Rafael Goiano, Rodrigues; Bruno Henrique, Rodriguinho, Robert; David, Alex Henrique e Rafa Marcos.

Provável escalação do Campinense: Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech, Itallo, Filipe Ramon; Patrick, Serginho Paulista, Dione; Fábio Lima, Vitinho e Anselmo.

