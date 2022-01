Onde assistir ao vivo a Andirá-AC x Atlético-MG, pela Copinha 2022?

O Atlético-MG sub-20 enfrenta o Andirá, do Acre, nesta quarta-feira (5), em Lins, às 17h15 (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira com exclusividade.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Querendo garantir uma vaga na fase eliminatória, o Atlético-MG vai com tudo contra o Andira, do Acre. No primeiro duelo, a equipe mineiro derrotou por 3 a 1 o Desportivo Aliança, pelo Grupo 4, com um show de Rubens.

Para este duelo, a equipe não terá nenhum desfalque.

Vocês pedem e o adm obedece! Se liga no cronograma dessa quarta que chega recheada de jogos maravilhosos.

Prepara o café que a bola rola logo cedo, às 8h45! #Copinha22 #CopaSaoPaulo pic.twitter.com/kZwXmUzPS1 — Copinha (@Copinha) January 5, 2022

Do outro lado, o Andirá, que foi derrotado por 5 a 0 pelo Linense, quer somar pontos para sonhar com uma vaga no mata-mata. Para este jogo, a equipe não terá nenhum, mas, Melquisedeque Rezende, técnico do equipe, deve promover algumas mudanças na defesa do time.

Provável escalação do Andirá-AC: Tomate (Rikelmo); Alan (Louhan), Franklin (Dudu), Valadão (Ricardo), Thiago (Henry); Rodrigo, Marllon, Robertinho; Thalis, Moeda e Alifi.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Cauê, Leo Simoni, Daniel Borges; Luis Fernando, Rubens, Guilherme Santos; Júlio César, Luiz Filipe e Emanuel Pereira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ANDIRÁ-AC

JOGO CAMPEONATO DATA Linense 5 x 0 Andirá-AC Copa São Paulo de Futebol Júnior 2 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Desportivo Aliança x Andirá-AC Copa São Paulo de Futebol Júnior 8 de janeiro de 2022 14h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 0 x 1 Internacional Brasileirão sub-20 7 de novembro de 2021 Atlético-MG 3 x 1 Deportivo Aliança Copa São Paulo de Futebol Júnior 2 de janeiro de 2022

Próximas partidas