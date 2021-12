Onde assistir ao vivo a América-MG x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

América-MG e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (9), no estádio Independência, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, lutando por uma vaga na Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o duelo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o América-MG busca um triunfo que irá colocá-lo na disputa da Copa Libertadores, o que pode ser um feito inédito na história do clube.

O Coelho deve ter mudanças na equipe titular nesta quinta. Isso porque Lucas Kal e Marlon estão suspensos.

Do outro lado, o São Paulo chega aliviado para o duelo, após garantir a sua permanência na Série A. O Tricolor também sonha em voltar à Libertadores, mas não depende apenas de si.

Luciano, Liziero e Arboleda, suspensos, são desfalques, assim como Gabriel Sara, com uma lesão no joelho direito..

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Alê, Juninho Valoura e Juninho; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel, Igor Gomes e Marquinhos; Rigoni e Calleri..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 América-MG Brasileirão 5 de dezembro de 2021 América-MG 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 30 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caldense x América-MG Campeonato Mineiro 26 de janeiro de 2022 A confirmar América-MG x Democrata Campeonato Carioca 29 de janeiro de 2022 A confirmar

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 1 Juventude Brasileirão 6 de dezembro de 2021 Grêmio 3 x 0 São Paulo Brasileirão 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas