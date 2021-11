Onde assistir ao vivo a América-MG x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Pressionado e lutando contra o rebaixamento, o Grêmio enfrenta o América-MG na noite deste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-Mg x Grêmio DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flávio Rodrigues (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino (MG)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Auxiliar VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV (exceto RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Independência. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na penúltima posição, com 29 pontos, o Grêmio, após três derrotas consecutivas, venceu o Fluminense na última rodada, e agora busca mais três pontos para seguir sonhando com a permanência na Série A.

Para o confronto, Mancini terá os retornos de Cortez e Thiago Santos, enquanto Mateus Sarará pode ser mantido no meio-campo ao lado de Lucas Silva.

Do outro lado, o América-MG, com 41 pontos, e no meio da tabela de classificação, terá as voltas de Fabrício Daniel e Bruno Nazário, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Sport, mas Berrío, Kawê e Eduardo, lesionados, estão fora.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Mateus Sarará (Campaz) e Thiago Santos; Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira (Alisson).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo e Zárate.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021 Grêmio 1 x 0 Fluminense Brasileirão 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x RB Bragantino Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h (de Brasília) Chapecoense x Grêmio Brasileirão 20 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 América-MG Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2021 Sport 2 x 3 América-MG Campeonato Brasileiro 11 de novembro de 2021

Próximas partidas