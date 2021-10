Onde assistir ao vivo a América-MG x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2021?

Times duelam neste sábado (30), em Belo Horizonte, pela 29ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se manter no G-4, o Fortaleza visita o América-MG neste sábado (30), no estádio Independência, a partir das 21h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Fortaleza DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Costa (SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Marcio Henrique de Gois (MG)

Auxiliar do VAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Coelhoquer mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Mourão Panda/América-MG

A partida deste sábado será transmitida pelo Premiere, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No meio da tabela, o América-MG quer dar continuidade à sua campanha e quer mais pontos para seguir cada vez mais longe do Z-4.

O Coelho deve ter Mauro Zárate iniciando mais uma vez entre os reservas, já que o jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa direita.



Depois de ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4.

O Tricolor segue com desfalques: Robson, Lucas Crispim, Pikachu e Tinga estão no departamento médico.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel..

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck (Felipe Alves); Marcelo Benevenuto, Titi e Daniel Guedes; Felipe, Matheus Vargas, Éderson e Lucas Lima; Edinho, Wellington Paulista e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 2 América-MG Brasileirão 23 de outubro de 2021 América-MG 0 x 0 Bahia Brasileirão 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Sport x América-MG Brasileirão 10 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 27 de outubro de 2021 Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR Brasileirão 23 de outubro de 2021

Próximas partidas